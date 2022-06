Salle de Bains: Pourquoi Préférer le VIOLET??

Trop féminin, le violet? Trop neuneu, le fuchsia? Si ils ne sont pas à notre goût, n'oublions pas que le violet, à la croisée du bleu et du rouge, se décline dans une très vaste gamme de tons très riches et variés, et c'est d'ailleurs ce qui vient faire la force de cette couleur mystérieuse.

L'indigo, par exemple, avec sa forte dominante de bleu, est une teinte profonde et riche à l'efficacité redoutable.