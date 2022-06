5 INCROYABLES Transformations de Cuisines!

Il a fallu repenser aux câbles et sorties pour le four et le lave-vaisselle afin de rendre cette pièce vraiment pratique et utilisable. Pour donner envie de cuisiner dans une atmosphère fraîche et propre, l’architecte d’intérieur de PARISDINTERIEUR a tenu à refaire le sol et les murs aussi. Adieu la tomette au sol et adieu la mosaïque au mur. Ces matériaux traditionnels conviennent certainement à d’autres espaces, ici cela alourdissait la cuisine et l’empêchait de respirer.