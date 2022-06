Une Maison de Village revient à la Vie.!!

Après les travaux de réhabilitation, qui ont été effectués entre 2005 et 2006, le logement est présenté avec un nouveau visage. L'idée du projet est de préserver autant de caractéristiques d'origine que possible, veiller à ce que les changements et les nouvelles entrées ne détérioreront pas son âme rurale. Le résultat est une façade qui maintient la simplicité de l'architecture de la région et sa couleur blanche a pu être récupérée .

D'autre part, le hangar, qui était la partie dans un état pire a été modifié suivant le schéma d'origine. La pierre devient le matériau principal de cette construction, qui n'accueil plus d'outils agricoles, mais des voitures.