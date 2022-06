6 idées pour Optimiser l'Espace dans une Petite Cuisine!!

Comme nous l'avons vu dans d'autres livres d'idées, la couleur joue un rôle important dans la perception de l'espace des pièces dans une maison. Et la cuisine ne fait pas exception, l'utilisation de couleurs vives fera par exemple, sembler l'espace plus limité. Mais on peut avoir un sentiment de posséder plus d'espace en utilisant des couleurs claires, car elles reflètent bien la lumière naturelle, ce fait tout paraître avoir de plus grandes dimensions. Image par DHV Architectes