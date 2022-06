Blanc et noir : un amour éternel

La première chose à noter est que le blanc est la couleur dominante dans cette cuisine. Les touches de noir soulignent et mettent en valeur le design de cette cuisine. Les murs, plafonds et meubles sont peints en blanc. Cependant, les appareils ménagers et le mobilier sont en noir afin de contraster joliment avec l'ensemble. Les lignes noires géométriques cassent une certaine monotonie et apportent du dynamisme à la pièce.