Une Vraie Transformation de Conte de Fée !!

Jusqu'au toit et à l'appareillage électrique, tout était rénové dans un propre travail. Avec cela, seulement les matériaux écologiques étaient utilisés comme l'argile, le bois et la chaux. Maintenant, les menuiseries récemment remplies avec de l'argile de couleur claire, le frais et avec une sombre couche le bois bardé ainsi que le pignon du toit récemment équipé donnent un extérieur élevé à la maison. La disposition des fenêtres devenait gardent. Seulement dans le pignon, une ouverture était de plus quelle décongestion de la façade s'occupe. Aussi la surface de toit prolongée d'un seul côté devenait aux travaux de réparation gardent. La zone résidentielle ainsi élargie était rendue reconnaissable avant les travaux de reconstruction aussi extérieurement comme la charpente.

Mais non seulement concernant les matériaux, on se faisait des pensées, aussi la technique de chauffage devait être écologique et être à faible consommation d'énergie. Ainsi, on mettait sur un chauffage de carburateur de bois qui se trouve dans une maisonnette séparée sur l'arrière-cour. Le domaine extérieur inutilisé d'avance était utilisé pour l'application d'une bretelle et d'une restriction de terrain.