Une Extraordinaire Maison à Ossature en Bois !

Ceux qui connaissent bien la région lyonnaise le savent : quand le soleil y darde ses rayons en été, les températures grimpent et rien n'est plus agréable qu'une piscine pour profiter des beaux jours.

Le groupe Sobö a choisi d'optimiser cet atout en proposant une grande piscine dont les eaux turquoises sont un véritable appel à la détente. Outre la grande terrasse en bois, sur laquelle vous pourrez prendre vos repas ou tranquillement lézarder au soleil sur un transat, cette piscine est donc un véritable atout.

Les gazons verdoyants viennent compléter le tout en offrant un espace de jeu aux plus petits ou simplement un espace de détente agréable pour les plus grands. Les jardiniers en herbe qui sommeillent en vous et ne demandent qu'à s'exprimer trouveront ici quelques idées pour aménager au mieux cet espace extérieur.

Quoiqu'il en soit, l'espace extérieur a de quoi charmer petits et grands et il met en valeur la structure en bois de manière incomparable, offrant un tout cohérent à la fois moderne et naturel et un écrin de fraîcheur et de verdure appréciable à cette maison originale.