Comment Nettoyer votre Cuisine Beaucoup Plus Rapidement?

Tout d'abord, nettoyez les grilles du four. Retirez les grilles du four. Remplissez une baignoire ou un seau avec de l'eau chaude savonneuse et laisser tremper les grilles pendant plusieurs heures. Tout enduit sur les grilles sera ainsi plus facile à frotter. Utilisez un tampon à récurer pour nettoyer les grilles.

Vous devriez nettoyer en profondeur votre four tous les mois, ou dès qu'il commence à fumer pendant que vous cuisinez. Un nettoyage efficace d'un fou comprend ¼ tasse de sel, ¾ tasse de bicarbonate de soude, et ¼ tasse d'eau. Couvrir le métal nu ou obstruer les ouvertures avec du papier de sorte qu'ils ne soient pas endommagés par le mélange.

Appliquez le mélange partout à l'intérieur du four et laissez-le rester pendant la nuit. Utilisez ensuite une spatule en plastique pour enlever le mélange. Essuyez le four avec un chiffon propre.