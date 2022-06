Les 10 Secrets d'une Décoration de table réussie !

Vous trouverez ici tasses, bols, assiettes ou bien encore théière : tout y est pour une décoration de table réussie. On craque totalement sur les motifs de cette vaisselle. En plus d'être 100% rétro, ils s'intègreront facilement à une cuisine moderne ! N'ayez pas peur de mélanger les différents motifs, cela apporte un côté originale et amène une touche d'originalité. On aime les messages à passer grâce à la vaisselle de cuisine comme ici : Friday it's week end, ENJOY !