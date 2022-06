Cuisine design à la française

Au tour de cette cuisine ouverte d'être sous les feux de la rampe ! Les murs orange accueillent chaleureusement ses visiteurs et la modernité de son mobilier donne à cette cuisine design un air contemporain sans impression de froideur apparente, ce que l'on reproche souvent aux cuisines ayant un design moderne ou minimaliste. Vous avez ici sous les yeux une création signée Marion Lanoë, une architecte d'intérieur qui propose des solutions aux professionnels et particuliers quant à la décoration et l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs.