Rose pour les filles, bleu pour les garçons ?

Le roses c'est pour les filles et le bleu pour les garçons ! Pendant de longues années, ce commandement a été transmis de génération en génération, différenciant ainsi garçons et filles dès le plus jeune âge ! De la garde de robe, aux biberons, en passant par la décoration de la chambre, tout y passait !

Aujourd'hui, les temps ont changés et les parents ne souhaitent plus associer ces couleurs au sexe de leurs enfants. Malgré que certaines enseignes d'ameublement continuent de proposer un choix très restreint de couleurs lorsqu'il s'agit de la chambre d'enfant, il existe, heureusenment, de nombreuses possiblités pour se différencier et personnaliser la chambre de votre enfant.

Homify vous propose de découvrir des chambres d'enfants au look divers et variées, sans complètement passer à côté de ces couleurs traditionnelles.