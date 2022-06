10 Villas Contemporaines pour PETIT Budget.!!

Après avoir vécu en ville dans une habitation à étages, les propriétaires avaient envie d’une maison plus petite, de plain pied dans la verdure mais aussi de pouvoir accueillir leurs enfants et petits-enfants ou d’autres visiteurs. Un petit chemin donne accès à la propriété. Sur un promontoire rocheux, la maison et ses terrasses sont encerclées par une couronne d’arbres et arbustes. La maison longe la limite nord de la zone de bâtisse pour orienter séjour et terrasses vers le sud. A l’est une aile perpendiculaire au volume principal (chambre des propriétaires, salle d’eau, dressing) intimise le jardin en tournant le dos à l’accès et au carport. Pour accueillir les invités, la suite du programme prend place au-dessus du carport sous la forme d’un studio. Il est accessible directement depuis l’extérieur et peut fonctionner en tout autonomie. Il est également connecté au corps principal via un escalier intérieur et au besoin, transforme l’ensemble en maison unifamiliale.