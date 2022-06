Des constructions à l'architecture arrrondie

Pendant de nombreuses années, la contruction d'immeubles et de maisons individuelles aux formes rectangulaires s'est développée, envahissant le paysage urbain et rural ! Mais pourquoi nos maisons sont-elles si rectilignes ? Est-ce une tendance occidentale qui a finalement perdurée au cours des années ou sommes-nous tout simplement plus aptes à vivre dans une habitation à la forme carrée ou rectangulaire, de part les facilités de fabrication et d'agencement intérieur ?

Découvrez, avec Homify, des exemples de constructions à l'architecture ronde, pouvant s'inscrire parfaitement dans un environnement et paysage aussi bien citadin que rural.