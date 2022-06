7 Conseils pour une Maison Fabuleusement PROPRE.!!

Les plus superstitieux disent que le début de l'année est le meilleur moment pour balayer la maison à l'intérieur de telle sorte que vous éliminez les mauvaises vibrations. Mais au-delà de ces croyances plus ou moins justifiées, croyez-le ou non, nous vous recommandons de le faire. Ce système vous permettra d'aller plus vite, surtout si vous avez de grandes fenêtres, mais souvenez-vous de garder les fenêtres fermées pendant le nettoyage pour éviter à nouveau que l'air ne cède la place à la poussière.

Une autre astuce pour faire briller tout cet espace est de le diviser en deux zones, car dans chaque cas, vous pouvez déplacer le mobilier, d'un côté à l'autre pour aller en profondeur dans le nettoyage. Ne pas oublier de resserrer et de rassembler vos meubles avant de commencer, pour ne pas transporter la saleté d'un endroit à l'autre.