De la couleur dans votre cuisine

Une fois de plus, nous nous retrouvons face à une cuisine moderne. Blanc et noir s'entremêlent dans un style minimaliste et contemporain, l'on dénote également différentes notes colorées qui apparaissent afin de casser une certaine monotonie. L'éclairage indirect de différentes couleurs créent une atmosphère des plus futuriste. L' avantage? Vous pouvez changer les tons à votre guise.