7 Manières de Rendre l'Atmosphère UNIQUE.!!

La couleur est toujours un parti-pris en or comme option de décoration ! D'une vous êtes sûrs de ne jamais vous lasser de votre couleur préférée ! Et de deux elle en dit long sur votre personnalité. Que vous optiez pour un bleu pâle mélancolique, un rouge qui s'accorde avec votre tempérament de feu ou un vert pomme de l'espoir, votre appartement revêtira les couleurs de votre aura !

De plus vous pouvez ensuite jouer sur les couleurs et les nuances de votre décoration pour accorder votre intérieur à cette couleur prédominante ! Comme ici avec la résurgence de tons chauds qui donne une ambiance à la fois cosy et dynamique à ce magnifique salon !