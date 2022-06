Un taudis vit un incroyable conte de fée.!!

Et voici après la réalisation des travaux ce que l'intérieur de la grange est devenue ! Le vaste espace accueille désormais le nouveau salon convivial et chaleureux et la mezzanine au dessus. Cette dernière repose sur les poutres d'origine de la bâtisse et permet de conserver l'authenticité des lieux et d'apporter ce cachet unique e l'ancien.