Une Terrasse a fait le printemps..!

La nouvelle structure est exposée plein sud et n'attend plus que la pose de la terrasse sur tout son pourtour. Comme on le voit l’extension toute vitrée s’ouvre totalement sur l’extérieur et les espaces verts de la propriété.

Les espaces intérieurs captant au maximum la luminosité naturelle communiquent directement avec la cuisine.

C'est grâce une baie vitrée placée à l'intérieure coulissant de la partie centrale du mur que la séparation d'avec la terrasse disparaît entièrement.