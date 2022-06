De bureau de poste à salon moderne..!

Ici on apprécie mieux la profondeur de l'espace et la transparence que les nombreuse fenêtres permettent d'apporter. Au premier plan on aperçoit les bacs à shampoing pour quel les clients puissent s'y installer à leur aise. En face on voit l'immense miroir faisant face au siège où se tiendra le client pendant sa coupe. Le meuble est simplement monté sur tréteaux et avec la grosse lampe venant pendre du plafond, viennent tous deux rappeler et imposer l'atmosphères industrielle chic dont nous parlions plus haut.

