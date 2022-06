Comment Bien Choisir son Poêle?

Mode de chauffage tendance depuis plusieurs années, le poêle à granulés (ou à pellets) s'impose de plus en plus comme un chauffage principal et les installateurs sont toujours plus nombreux. Cependant, ce mode de chauffage écologique n'est pas forcément adapté à tous les usages…

Un poêle à granulés est-il un mode de chauffage efficace dans votre maison ? Comment sélectionner un bon modèle ? Quel professionnel choisir ? Quel est le prix d'un poêle à granulés ?

Voici quelques éléments de réponses pour vous aider à faire le bon choix.