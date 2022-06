Les Tendances de 2016 pour Votre Salon.!!

On ne le dit pas assez le Vintage est de retour ! Vinyles, blousons en cuir, jeans taille haute et rock'n'roll font leur grand retour dans les rues de Londres, New York, et Paris ! Mais ce revival n'est pas uniquement destinés aux vêtements et la musique, et un vent de retro souffle sur la décoration d'intérieur !

Les canapés en cuirs bruns ou noirs font partie des éléments de décorations d'intérieur proprement indémodables. Leur charme vintage et leur confort sans égal séduiront ainsi les plus modernes d'entre nous. Le plus ? Ils s'allient avec tous les styles de décorations : allant de l'industriel au rustique en passant par le contemporain ou le total vintage. On adore.