10 Choses que Nous devrions Nettoyer mais que l'On Oublie TOUJOURS!!

La tradition du nettoyage de printemps viendrait des agriculteurs qui vidaient caves et greniers pour faire la place aux nouvelles récoltes. Depuis, la pratique est sortie du monde agricole et on la reprend pour faire place nette dans nos tiroirs, penderies et placards.

Au fil du temps, on accumule un tas de choses jusqu'à en avoir par-dessus la tête. Une fois les étagères vidées, il est important de les nettoyer. La poussière et les saletés qui s’amassent insidieusement entre nos vêtements peuvent s’avérer surprenantes. Pour que ce beau dressing que CENTIMETRE.COM propose, garde sa splendeur, il faut passer un bon coup d'éponge.