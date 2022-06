La MÉTAMORPHOSE d'un Vrai Débarras!!

On peut parfois obstruer une maison avec toutes sortes de choses et parfois beaucoup d'ordure. Le rangement et le nettoyage parfois peut faire une grande différence, mais même cela, dans certains cas, ne peut pas rendre une habitation plus attrayante pour y vivre. Le petit appartement que nous voyons maintenant est un exemple. La maison était déjà là il y a quarante ans et a dégénéré en un cellier. Merci à l'architecte d'intérieur Coréen, grâce à qui le vent a tourné et, heureusement! Voici donc ce nouveau et magnifique appartement!