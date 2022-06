Direction Hollywood..!

Comme on peut le voir sur cette photo avant travaux, l’un des points les plus importants de la rénovation reposait sur l’entrée de luminosité et de modernité dans cette maison dont le rez-de-chaussée semblait s’être endormi dans une autre époque. Derrière la cloison se trouvait la cuisine. Les escaliers en bois foncé et le sol en vieux carrelage contribuaient à une atmosphère pesante, quant à la cheminée, elle n’était plus du tout dans l’air du temps.