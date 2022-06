Décoration: un salon prêt pour l'hiver!

Dans un petit appartement, il est souvent plus facile d’apporter une atmosphère cocooning. Les pièces étant peu volumineuses, on se sent toujours comme dans un petit nid. Pour accentuer cette impression ou pour la reproduire dans un espace plus vaste, on veillera à s’entourer de matières chaudes et en particulier d’un tapis dans la zone du canapé. On le choisira en fonction de ses gouts et on privilégiera une matière douce et moelleuse pour les jours froids. Si vos murs sont sombres comme ici, n’hésitez pas à le choisir coloré pour contrebalancer la grisaille du ciel.