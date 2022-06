Place à une Maison Contemporaine en Verre !!

Et voici en vue d'ensemble, le projet quasiment terminé et la superbe salle à manger moderne qui comme on le voit s'ouvre entièrement sur les reste de l'espace.

Comme on peut le voir, la connexion entre l’intérieur et l’extérieur est claire et sans coupure permettant ainsi de profiter du cadre de verdure sans aucune gêne.

Découvrez cet autre projet de restucturation tout aussi fantastique en cliquant ici !