Maximum d'astuce en un Minimum de place!!

Voici vue depuis la mezzanine, la surface au sol désormais disponible grâce à l'intervention des décorateurs d'intérieur. C'est un véritable espace inédit qui a vu le jour et le logement semble bien plus vaste qu'auparavant. Le parquet a été refait à neuf et arbore une teinte très claire permettant à la pièce d'apparaît plus spacieuse et lumineuse. La partie basse des murs est elle peinte d'une couleur sombre dans un ton gris bleuté.