Les 10 Tabourets de Bar les plus Design !

Minimaliste et malicieux, ce tabouret de bar en chêne laqué séduit autant par son design contemporain que par ses qualités : il est très léger, empilable et confortable. Il permet une assise sur toutes ses faces et une grande flexibilité d’usage pour des moments d’échanges conviviaux. Son design épuré, écologique et naturel intégrera aussi bien un intérieur contemporain et une cuisine plus classique. 100% made in France, ce tabouret est fabriqué artisanalement : vous avez le choix de la couleur et de la hauteur d’assise qui conviendra pour votre table, votre bar ou votre plan de travail. Tout est extrêmement bien pensé pour que ces tabourets de bar design s’intègrent à merveille à votre cuisine !