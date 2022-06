Chalet Alpin qui Cache Bien son Jeu !

Quelle belle vue sur la montagne ! Ce grand chalet alpin, tout en bois, possède de nombreuses ouvertures sur l'extérieur. Ces dernières permettent d'être en osmose totale avec l'extérieur enneigé et les jolis paysages montagneux. L'orientation permet d'avoir le soleil en plein sur le chalet, pratique pour prendre le petit déjeuner dehors malgré le froid de l'hiver. Quand le ciel est bleu et que le soleil tape si fort, les moments à la neige sont formidables. Encore plus, quand on possède un chalet comme celui-ci ! Pratique pour déguster des bonnes raclettes les soirs d'hiver.