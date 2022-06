10 chaises de bar pour une cuisine moderne !

Ici les chaises de bar ont été choisies transparentes ! Elles s'intègrent bien avec la décoration de la cuisine. Les spots au plafond permettent d'éclairer correctement la cuisine et plus besoin de choisir les abats-jour ! On remarque la hotte de cuisine qui est moderne à souhait et s'intègre parfaitement à cette cuisine. Le mur extérieur de la cuisine est peint en violet avec un tableau très coloré ! Il fallait oser mais c'est très bien réussi !