Rénovation EXTRÊME: Quand un Souvenir reprend Vie.!!

Le temps passe et peut ainsi influer sur la beauté des objets. Si il y a bien pourtant quelque chose qui ne soit pas éphémère et dure éternellement, c'est précisément la mémoire. La mémoire joue énormément sur notre personnalité et nos actions. Au fond nos souvenirs font partie intégrante de nous. C'est donc au plus profond de nous qu'il faut aller puiser pour les faire revivre.

Le projet que nous vous présentons aujourd'hui résulte du désir de réadapter un logement traditionnel.

Cette maison prenait sa genèse dans un bâtisse traditionnelle en pierres de taille, un élément qui a poussé à investir dans le projet.

Grâce à au remarquable travail des experts architectes de l'ARQB de l'atelier – Architectes, le résultat final est bluffant ! La désuétude et l'obsolescence du bâti d'origine sont un souvenir déjà oublié.

Vous voulez être surpris? Alors restez avec vous!