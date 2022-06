Relooking RUSTIQUE pour la Cuisine.!!

Aujourd’hui, on a envie de revenir sur un style très présent dans les maisons rurales, à savoir le style rustique. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la cuisine, pour vous donner des idées qui vous aideront à relooker votre pièce dans un style rustique! Le style rustique se caractérise par des ambiances chaleureuses et conviviales, apportées par l’utilisation de matériaux traditionnels comme la pierre et le bois. Même dans une cuisine moderne, il est possible d’intégrer des éléments rustiques pour la rendre plus conviviale et attrayante. Les intérieurs contemporains ont en effet tendance à être un peu plus froid que leurs équivalents rustiques, ce qui justifie l’usage d’éléments plus traditionnels pour contraster avec le style moderne. Voici donc quelques astuces et exemples décoratifs pour une cuisine plus rustique!