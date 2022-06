Agrandir pour Réinventer !!

Moderne et spacieuse, voici la nouvelle cuisine que la partie en extension du logement existant à permis d'abriter. La palette de couleur ici choisie fait intervenir des éléments naturels comme le bois pour la table et une partie des placards, mais aussi des nuances plus sombres comme le gris anthracite du carrelage ou le chrome des équipements électroménagers. Le reste de l'espace est lui blanc et écru, apportant lumière et modernité à la pièce. Enfin, une touche de fantaisie vient dynamiser l'ensemble avec ce vert kaki colorant la crédence et permettant d'imposer une cohérence visuelle et chromatique à la cuisine.