De terrain vague à superbe piscine..!

C'est en plein cœur du Pays-basque que les professionnels se sont installés. L’entreprise ETIENNE BOIS est spécialisée dans la réalisation artisanale de menuiseries mais également dans les agencements et meubles personnalisés et sur mesure.

Le but du projet est d'offrir une transition entre la maison et la piscine sous la forme d'une terrasse en mélèze réalisée sur mesure pour la propriété. Il a fallut rattraper le faux-niveau du dénivelé du jardin, offrant en plus à la maison de plein pied une vaste zone communiquant avec le rez-de-chaussée pour le plus grand plaisir des habitants. La terrasse nouvellement créée est d’une surface totale de 50m2 à peu près ce qui permet de réunir beaucoup de convives et d'organiser de superbes soirées ou diners. Voyons de suite le résultat !