8 conseils et idées pour vos dîners dans le jardin

Avec la nuit tombée, l'éclairage du jardin est important ! Vous ne voulez pas que vos invités se perdent de vue alors que la discussion devient de plus en plus chaleureuse et amicale.

Une idée pourrait être de faire un feu dans le jardin, si vous en avez la possibilité. Il existe, aussi, de nombreux types de lampadaires extérieurs fournissant un éclairage parfait pour le jardin. C'est à vous de voir !

Pour une touche encore plus originale et probablement plus facile à réaliser, faites des lanternes en papier que vous pourrez personnaliser, à souhait. Sinon vous pouvez, simplement, utiliser des bougies pour faire ressortir le charme à votre jardin ou terrasse.