Exclusivité à la fois Moderne et Authentique !

Le charme des vieilles pierres associé au cadre de nature exceptionnel fait de cette propriété un écrin de bien-être au bord de la piscine… Rien ne manque à cette demeure pour que tout soit parfait !

La superbe terrasse de bois offre un fantastique espace privilégié pour la détente au bord du bassin et bronzer tranquillement au soleil… Le paradis sur Terre ! L'aménagement du jardin est lui assez simple et épuré ce qui permet de sublimer l'architecture de la maison en donnant plus d'espace pour les loisirs. La piscine vient parfaire le fantastique décor de cette demeure d'exception.