Comment Démolir un Mur Intérieur?

Même s'il n'y a rien d'apparent, il peut néanmoins rester des câblages, de la plomberie, la ventilation, etc. à l'intérieur du mur. Rendez vous au sous-sol et vérifier que le câblage, la plomberie, la ventilation ne pénètrent pas dans l'étage supérieur, et plus précisément dans le mur concerné.

S'ils vont dans le mur que vous voulez démolir, ils devront être relogés avant que le mur soit complètement enlevé. Dans ce cas, tout ce que vous pouvez faire est de retirer les plaques de plâtre pour exposer les différents éléments pénétrant le mur. Vous devrez attendre que tout ça soit transféré avant de procéder à la démolition.

