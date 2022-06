De Bas de Gamme à Palace Contemporain..!

La nouvelle salle de bain n'est que lumière et fraîcheur ! Le blanc éclatant est ici omniprésent et conforté par des nuances de dégradés légèrement plus sombres. Les lignes sont épurées tant au niveau du mobilier, de la décoration que de l'agencement en lui-même que rend la pièce beaucoup spacieuse et fonctionnelle. On voit que la petite baignoire a laissé la place à une douche plus spacieuse et sa cabine vitrée toute en transparence.

