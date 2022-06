10 Astuces de Pro pour un Garage Bien Ordonné!

Pour les plus bricoleurs d'entre nous, le garage est surtout un lieu d'activité et de travail qui se doit d'être parfaitement optimisé! Chaque outil est à sa place pour permettre de travailler sans entrave.

Un grand établi en bois couplé à des rayonnages organisés est donc un choix parfait: nous voyons ici un système d'étagères modulables, qui peuvent être arrangées en fonction de nos besoins.

Un espace a été réservé au-dessus du plan de travail pour venir y accrocher les outils les plus courants et les plus utiles, afin de les garder à portée de main. Les pneus de rechange et tout ce qui ne nécéssite pas un usage quotidien sont relégués en haut des étagères pour éviter tout encombrement inutile.