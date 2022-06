Un Appartement Normal qui SURPREND.!!

La salle de bain principale est quand à elle étroite et longue. La chose la plus particulière ? Ce contre-plafond qui occupe seulement le milieu du plafond, laissant ainsi libre le périmètre du centre, ce qui permet de laisser passer la lumière provenant de son intérieur. Ici encore, le blanc domine, accompagné de la teinte claire du bois, si on se focalise sur le mobilier sans prendre en compte le carrelage constitué de grands carreaux larges et sombres.

