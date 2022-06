Les 6 Tables de Cuisine Les Plus CONVIVIALES.!!

Si vous n'aimez pas l'idée d'une table ou d'un bar fixe, dont vous devez déterminer l'emplacement une bonne fois pour toutes parce que vous n'aimez pas l'idée que vous ne pourrez jamais les changer de place, choisissez plutôt une table que vous pouvez déplacer… et donc aussi changer plus facilement.

Le choix de l'architecte d'intérieur Marine Cornut, qui a rénové un petit studio parisien, s'est ainsi porté sur une table au look bistrot qui ne prend pas trop de place et qui s'intègre parfaitement dans le coin cuisine. Ici, il sera donc possible de changer la table de place et ou de la remplacer par un autre meuble, si vous en avez envie.