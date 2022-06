L'Open Space: Toujours Tendance?

L’open space, c’est l’espace ouvert : un espace principal dans la maison qui sert à accueillir plusieurs pièces dans une seule grande pièce. Le plus souvent, cette pièce principale de la maison inclut la cuisine, la salle à manger et le salon. Cependant, la séparation physique entre ces espaces est inexistante, et est assurée uniquement par l’emplacement des meubles. La cuisine sera donc très souvent définie par un îlot principal, la salle à manger par une grande table, et le salon par le canapé. Cette configuration permet un espace ouvert qui rend la maison bien plus fonctionnelle : les espaces communiquent, et l’espace disponible de la maison est utilisé de façon optimale. De plus, l’open space peut rendre toute maison visuellement beaucoup plus grande, ce qui justifie son usage pour rénover les vieilles maisons.