Comment installer un Poêle à Bois?

Les poêles à bois peuvent être extrêmement chaud pendant l'utilisation. La chaleur projetée du poêle peut présenter un danger pour les murs et les meubles à proximité.

Par conséquent, les poêles à bois ont généralement une distance minimale de sécurité à respecter avec les planchers et les murs à proximité. Cette distance de poêle peut dépendre de l'endroit où vous vivez, si les planchers et les murs de votre résidence sont combustibles, et le type et la taille du poêle à bois que vous avez.

En cas de doute à ce sujet, contactez le fabricant de votre poêle.