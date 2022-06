La folie des coussins

Il est parfois nécessaire de faire le tri parmi ses draps, oreillers, coussins. Un canapé avec trop de coussins peut être inconfortable et donner une image chargée à votre salon. Selon la taille de votre canapé, vous devriez idéalement disposé trois à cinq coussins sur ce premier. Vous pouvez également jouer avec les tailles et formes: si deux d'entre eux sont larges et carrés, l'idéal est que le troisième soit rectangulaire et plus petit.