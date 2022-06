Quel est le Meilleur Type de Porte de Garage?

The Garage Door Centre Limited

L’ouverture d’une porte sectionnelle se fait verticalement en se logeant au dessous du plafond du garage. Celle-ci est constituée de panneaux articulés dont le déplacement est facilité par deux rails parallèles.

Les avantages de la porte sectionnelle :

La porte sectionnelle est très pratique en ce sens où elle présente un faible encombrement aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les rails ne gênent absolument pas parce qu'ils sont fixés à l'intérieur. De plus, la porte s'intègre parfaitement dans la conception architecturale. En plus, de pouvoir personnaliser ou remplacer soi-même et indépendamment les panneaux, les risques d'accidents sont extrêmement limités grâce au système anti-pince doigt.

Les inconvénients de la porte sectionnelle :

Il existe néanmoins quelques inconvénients notables. Le coût de la porte sectionnelle reste relativement cher. Enfin, l’investisseur doit choisir des matériaux de qualité pour garantir la longévité de la porte.