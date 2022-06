Les illusions optiques, la magie du design!

Designers, peintre, illustrateur ont l'imagination débordante ! Ainsi, ils nous surprennent avec leur art et notamment en matière de trompe-l’œil et d' illusions optiques. Que cela-soit pour pour votre salon ou le mur de la façade, une illusion optique est toujours un moyer ludique d'étonner ses invités. Dans cet article, nous mettons en lumière les travaux impressionnants d'artisans et designers qui repoussent les limites de notre imaginaire.