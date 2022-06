Les Raisons d'Opter pour une Maison Modulaire.!!

Les avantages les plus flagrants sont le prix et la durée de construction, ainsi que le fait qu'il est tout à fait possible d'auto-construire sa maison une fois les pièces commandées. Sa modularité en séduira également plus d'un, vous êtes totalement libre de la configuration de votre habitat et pourrez même la changer au fil des années : Rajoutez par exemple un container sur le toit pour l'arrivée du bébé! Les capacités écologiques d'isolation sont encore intéressantes : Une bonne isolation thermique, réduit considérablement les factures de chauffage et l'impact écologique!