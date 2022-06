6 Astuces pour des Toilettes d'EXCEPTION.!!

Les toilettes ne sont pas la pièce dont on parle le plus volontiers… Ni celle que l'on va montrer en premier quand on veut faire admirer sa nouvelle déco aux amis venus dîner.

A contrario, rien n'est plus embarrassant que d'avoir des toilettes vieillottes et démodées, qui semblent sorties d'un ancien temps et qui ne collent pas du tout avec le reste de notre intérieur.

Pour éviter une telle faute de goût et pour avoir des toilettes à la fois déco et pratiques, voici donc quelques astuces qui vous rendront de fiers services.