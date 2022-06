10 Superbes Chaises de salle à manger!!!

Ici, il s'agit d'une rénovation complète de cet appartement de 107m2 en bordure du bois de Vincennes. On a vue sur la cuisine ouverte sur la salle à manger. Le sol en pierres rend le tout très harmonieux ! Beaucoup de rangements dans la cuisine permettent une organisation sans faille ! L'îlot central avec l'évier, le lave vaisselle et le four est idéalement bien pensé ! Il permet ainsi de dégager encore plus de places ailleurs !

En ce qui concerne la salle à manger, la table en bois s'intègre parfaitement à la déco ! Les chaises, à l'assise confortable, seront ravies de voir s'asseoir toute la petite famille. Les pieds couleur noir et l'assise en tissu gris apportent un petit côté authentique que l'on aime !

Plusieurs étagères et armoires sont présentes ici ! Ceci s'avère idéal puisqu'il y a beaucoup de rangements pour les petits bibelots et les affaires qui traînent un peu partout !

