Une Extension Vraiment EXTRAORDINAIRE.!!

L’ensemble de l’espace de la maison a été complètement repensé à la faveur de cette extension. Si les escaliers constituent la charnière entre l’ancien et le nouveau, tout le reste a subi des modifications : au rez-de-chaussée l’espace salon et l’espace salle à manger ont fusionné pour créer plus de volume et la cuisine a été placée dans l’extension. A l’étage, toute la configuration est modifiée pour permettre une meilleure sensation d’espace et une meilleure circulation. Depuis l’extérieur, les nouveaux espaces sont perceptibles : en effet, le bardage bois et la toiture végétalisée du nouveau bâti correspondent aux nouvelles chambres à coucher ; quant au crépi couleur « terre sablée » et à la toiture-terrasse en gravillons, ils délimitent l’espace dévolu au garage en semi sous-sol, à la cuisine, à la salle de bain et aux toilettes.